

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde, tuvalet kağıdı yüklü TIR'ın dorsesi alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesiyle söndürülürken, TIR ise kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde İzmirAnkara Karayolu, Salihli Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Kula istikametinden Salihli yönüne giden Savaş Çalık yönetimindeki 42 HC 338 plakalı tuvalet kağıt yüklü TIR'ın dorsesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, TIR'ı yolun kenarına park ederek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, alev topuna dönen TIR'a müdahale etti.

Bölge trafik ekipleri yol güvenliğini alırken, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. TIR sürücüsü olayı yara almadan atlatırken, Ankaraİzmir yolu kısa süreliğine trafiğe kapalı kaldı. Yangın nedeniyle TIR kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2020-04-02 00:24:29



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