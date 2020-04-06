Kumar oynayan şahıslara hem kumardan hem sosyal mesafeden ceza

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Manisa’da korona virüs salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbir ve yasaklara uymayarak piknik yapan, ev kiralayarak kumar oynatan 20 kişiye yasaklara ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan cezai işlem uygulandı.

Manisa’da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararları doğrultusunda yapılan kontrollerde; 2 grup halinde alkol alarak piknik yapan 7 şahsa piknik yapma yasağını ihlal etmek ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan ceza kesildi. Öte yandan ev tutarak kumar oynattığı öğrenilen şahıslara yönelik de yapılan çalışmalarda 2 şahıs ile içeride kumar oynayan 11 şahsa kumar oynatma, kumar oynama suçu ile sosyal mesafe kuralına uymamaktan cezai işlem yapıldı. Kumar oynatılan ikamette 30 gün süreyle mühürlendi.

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