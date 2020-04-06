Akhisar'da 15 kişiye ceza

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Barış GEZİCİ/AKHİSAR, (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan 15 kişiye 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.<br>Akhisar ilçesinde koronavirüs (covid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbir ve yasaklara uymayan 20 yaş altı 2 kişi ile 65 yaş üstü 1 kişiye sokağa çıkma yasağı ihlalinden, 12 kişiye de sosyal mesafeyi ihlal etmekten 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ<br>2020-04-06 22:09:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.