Sosyal mesafeyi hiçe sayıp eğlence düzenleyen 6 kişiye ceza

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafeye uymayarak eğlence düzenleyen 6 kişiye toplam 18 bin 900 TL ceza kesildi.

Ahmetli ilçesinde sosyal mesafe kuralına uymayarak eğlence düzenleyen yaşları 24 ila 36 arasında değişen 6 şahsın her birine korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan kararlara aykırı davranmaktan 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 18 bin 900 TL cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.