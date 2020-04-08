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Turgutlu'da koronavirüsü yenen 3 hasta, alkışlarla taburcu edildi

DHA

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) - MANİSA'da, Turgutlu Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi sonucu sağlıklarına kavuşan 3 hasta, doktor ve hemşireler tarafından alkışlarla uğurlandı. İlçede yaşayan ve koronavirüs testleri pozitif çıkan Saniye İştar (50), Fatma Kesmeci (51) ve Hasan Alak (85), Turgutlu Devlet Hastanesi'nde, bir süre önce tedaviye alındı. Sağlığına kavuşan üç hasta, bugün taburcu edildi. Sağlık görevlilerinin, alkışlarla uğurladığı üç hasta, 14 gün boyunca evlerinde karantina altında tutulacak. Sağlıklarına kavuşan hastalar, tedavi ve özverili çalışmaları nedeniyle doktor,...

Turgutlu'da koronavirüsü yenen 3 hasta, alkışlarla taburcu edildi

<br>Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) - MANİSA'da, Turgutlu Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi sonucu sağlıklarına kavuşan 3 hasta, doktor ve hemşireler tarafından alkışlarla uğurlandı.<br>İlçede yaşayan ve koronavirüs testleri pozitif çıkan Saniye İştar (50), Fatma Kesmeci (51) ve Hasan Alak (85), Turgutlu Devlet Hastanesi'nde, bir süre önce tedaviye alındı. Sağlığına kavuşan üç hasta, bugün taburcu edildi. Sağlık görevlilerinin, alkışlarla uğurladığı üç hasta, 14 gün boyunca evlerinde karantina altında tutulacak. Sağlıklarına kavuşan hastalar, tedavi ve özverili çalışmaları nedeniyle doktor, hemşire ve hastane personeline teşekkür etti.<br>Turgutlu Devlet Hastanesi Enfeksiyon Komitesi Başkanı ve Enfeksiyon Uzmanı Dr. Hakan Borand, hastalarını sağlığına kavuşmuş bir şekilde hastaneden taburcu etmiş olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtip, "Bu vesile ile bu zorlu süreci en iyi şekilde, fedakarlık ve özveri ile gecesini gündüzüne katarak yöneten hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ <br>2020-04-08 15:33:45<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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