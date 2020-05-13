Sokaklar çocuk sesleriyle şenlendi Manisa'nın Kula ilçesinde 40 gündür evden çıkmayan 0-14 yaş arasındaki çocuklar 4 saatlik izni gönüllerince değerlendirdi

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

Yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 40 gündür sokağa çıkmaları kısıtlanan 014 yaş aralığındaki çocuklar, 11.0015.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıkıp güneşli günün tadını çıkardı.

Türkiye’de korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 4 Nisan’dan beri 20 yaş altındaki çocukların sokağa çıkması kısıtlanırken, atılan normalleşme adımları sonrası 20 yaş altı sokağa kısıtlaması hakkında da değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda bugün 11.0015.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile, Kula’da 40 gündür sokağa çıkmayan 014 yaş aralığındaki çocuklar, sokağa çıkıp güneşli günün tadını çıkardı. Anne ve babaları ile birlikte sokağa çıkan 014 yaş aralığındaki çocuklar, ilçe sokaklarında gezip, parklarda eğlenmenin tadını çıkardı.

Uzun bir aradan sonra dışarı çıkabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden 11 yaşındaki Deniz Kayadelen, “Uzun zamandır evimizdeydik. Verilen izin ile birlikte arkadaşımla sokağa çıkarak, paten kayma hobimizi gerçekleştirdik.” dedi.

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