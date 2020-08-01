Ahmetli'deki orman yangını kısmen kontrol altında (4)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, kontrol altına alınan ancak rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının tehlike yaratması üzerine 150 nufüslu Hacıköseli Mahallesi'nde yaşayanlar tahliye edildi. Okul servisleri, orman araçları ve ambulanslarla mahalleden çıkarılanlar, daha güvenli alanlara götürüldü.Doğan ÇİZMECİ/AHMETLİ (Manisa), (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Ahmetli Doğan ÇİZMECİ

2020-08-01 18:54:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.