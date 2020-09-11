Yunusemre Belediyesinden Yuntdağı’na değer katacak proje

Yunusemre Belediyesi tarafından Pelitalan Mahallesi’nde kurulacak Kırsal Kalkınma Merkezi’nde bölgede üretilen ürünler işlenerek pazarlanabilecek.

Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı’nda aşılama, organik tarım eğitimleri, fidan desteği ve daha birçok çalışmasıyla üreticileri desteklemeye devam ediyor. Bölgedeki projelerine bir yenisini ekleyen Yunusemre Belediyesi, üretilen ürünlerin işlenerek yerinden pazarlanması amacıyla Zafer Kalkınma Ajansı desteği ile Pelitalan Mahallesi’nde Yunusemre Kırsal Kalkınma Merkezi kuruyor. Projenin inşası için çalışmalar başlarken alanda incelemede bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi üreticilerle de bir araya geldi. Proje hakkında bilgi veren Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı, “Toplam bin 650 metrekare inşaat alanı bulunan bu tesis iki binadan oluşuyor. Birinci bina iki katlı. İlk katı soğuk hava depoları, satış ve idari birimlerden oluşuyor. İkinci katında ise 520 metrekarelik çiftçi eğitim merkezimiz bulunuyor. İkinci binamız ise üretim birimlerimizden oluşuyor. Bunlar; un değirmeni, Antep fıstığı işleme tesisi, pekmez yapma ünitesi, meyve kurutma birimi, bal sağım, polen kurutma ve dolum üniteleri. Bunların dışında 50 tonluk kantar ünitesi de var” diye konuştu.

Yunusemre Belediyesi olarak kırsal kalkınmayı önemsediklerinin altını çizen Belediye Başkanı Çerçi, “Merkezimiz için şuan teknik ölçümler yaparak projemizin startını veriyoruz. Bölgemizde üretilen ürünlerin pazarlanması için büyük bir avantaj sağlayacak olan merkezimiz, inşallah en geç bir yıl içerisinde faaliyete geçecek. Merkezimiz sadece Pelitalan Mahallemize değil Yuntdağı bölgemize hatta çevre ilçelerimize de hizmet verecek bir merkez haline gelecek. Amacımız Yuntdağında yetişen ürünlerin bölgede işlenmesi. Yuntdağı bölgesinde devlet eliyle ilk defa böyle bir tesis yapılıyor. Belki de önümüzdeki yıllarda şehirden köye göç başlayacak. Amacımız yerelden kalkınmayı sağlamak” dedi.

Bölgede yapılacak çalışma ile vatandaşın ürettiği ürünlerin değer kazanacağını belirten Yuntdağlılar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneği Başkanı İlyas Selçuk, projeyi bölgeye kazandıran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti. Selçuk, “Pelitalan Mahallemizde kurulacak olan kırsal kalkınma merkezimiz ile artık vatandaşlarımız inşallah ürettiği ürünü hem daha rahat bir şekilde pazarlayabilecek, hem de ürettiği ürünler katma değer kazanacak. Bölgemize bu yatırımı kazandırdığı için Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mahallede yaklaşık 6 yıldır tarımda sulama yapabildiklerini belirten Pelitalan Mahalle Muhtarı Arif Şenocak, “Mahallemizde yaklaşık 6 yıldır sulu tarım yapıyoruz. Çok çeşitli ürün üretiyoruz. Bu nedenden dolayı da mahsullerimizi pazarlama ve depolama alanlarına ihtiyaç vardı. Biz de bu ihtiyacımızı sayın başkanımıza ilettik. Kendisi de her zaman olduğu gibi yine bizlere kulak vererek projeyi bölgemize kazandırdı. Sadece Pelitalan Mahallemiz değil bütün bölgeye hizmet verecek tesislerimiz sayesinde ürünlerimizi katma değerli olarak pazarlayabileceğiz” dedi.

Başkan Çerçi’ye, Başkan Yardımcısı Musa Dirik, Yuntdağlılar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneği Başkanı İlyas Selçuk ve yönetimi, ilgili birim müdürleri, Pelitalan Mahalle Muhtarı Arif Şenocak ve mahalle sakinleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.