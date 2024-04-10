Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel Manisa'da bayramlaşma törenine katıldı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 13:47 Güncelleme: 10.04.2024 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkanı Özel Manisa'da bayramlaşma törenine katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

        Manisa Valiliğince Manisa Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen törende dua edildi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaj okundu.

        Törene katılan Özel, CHP'nin belediye başkanlarının kamu görevi yapmanın bilincinde, hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm vatandaşlara eşit hizmet vermekle kanunen memur, vicdanen mecbur olduğunu söyledi.

        Hangi parti ve görüşten olursa olsun belediye başkanlarının kapısının herkese açık olduğunu belirten Özel, şunları aktardı:

        "Bugün bayramlaşmaya 'Belediye başkanım yok', 'Çok belediye meclis üyem vardı, şimdi az' diye gelemeyen il başkanı varsa kusur onların değil benimdir. Kurban Bayramı'ndan önceki hafta AK Parti'nin, MHP'nin, İYİ Parti'nin, Manisa'da teşkilatı bulunan tüm partilerin il başkanlarını aramak, birlikte olma arzumuzu ifade etmek benim şahsımda İl Başkanı'mın ve Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın görevidir."

        Vali Enver Ünlü de programa katılanların bayramını tebrik ederek bayramların mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendiği, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisine vesile olan müstesna günler olduğunu anlattı.

        Törene CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Garnizon Komutanı Piyade Albay Zeynel Abidin Alptekin, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri, gaziler de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bodrum'dan Antalya'ya... Sahillerde bayram yoğunluğu!
        Bodrum'dan Antalya'ya... Sahillerde bayram yoğunluğu!
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Dünya Bankası ile "ekonomik işbirliği" yürürlüğe girdi
        Dünya Bankası ile "ekonomik işbirliği" yürürlüğe girdi
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        29 kişinin can verdiği 16 katlı binayla ilgili önemli gelişme!
        29 kişinin can verdiği 16 katlı binayla ilgili önemli gelişme!
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Pitbull saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Pitbull saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        Oto tamircisi demirden yaptı! "O benim mesai arkadaşım"
        Oto tamircisi demirden yaptı! "O benim mesai arkadaşım"
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        İran'dan İsrail'e: Cezalandırılacak
        İran'dan İsrail'e: Cezalandırılacak
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?

        Benzer Haberler

        Özgür Özel: Dünyada bir ülke sandıkla kurulduysa, bu ülke kurulmuştur (2)
        Özgür Özel: Dünyada bir ülke sandıkla kurulduysa, bu ülke kurulmuştur (2)
        Özgür Özel: Dünyada bir ülke sandıkla kurulduysa bu ülke kurulmuştur
        Özgür Özel: Dünyada bir ülke sandıkla kurulduysa bu ülke kurulmuştur
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da bayram namazı sonrası açıklamalarda bulun...
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da bayram namazı sonrası açıklamalarda bulun...
        Manisa'da kamyonla çarpışan ATV'nin sürücüsü öldü
        Manisa'da kamyonla çarpışan ATV'nin sürücüsü öldü
        MHP Grup Başkanvekili Akçay, yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi:
        MHP Grup Başkanvekili Akçay, yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi:
        Sollama yapan kamyonun çarptığı ATV'nin sürücüsü öldü
        Sollama yapan kamyonun çarptığı ATV'nin sürücüsü öldü