CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, herkesin bayram sevincini birlikte idrak edebildiği yarınlar için hep birlikte çalışmak durumunda olduklarını söyledi.

Bayram namazını memleketi Manisa'daki Hatuniye Camisi'nde kılan Özel, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, başta Filistin olmak üzere İslam coğrafyası üzerinde ve dünyada, gözyaşının sürdüğü her yerde barış sağlanması için çağrılarını tekrarladığını söyledi.

Hayat pahalılığından etkilenenlerin durumlarının düzeltilmesi için çalışma yapılması gerektiğini belirten Özel, şöyle konuştu:

"Milletimiz parti ayrımı gözetmeksizin her birimizden görev beklemektedir. Bu sorumluluğun bilincinde, bu ülkede her çocuğun bayram yaşayabildiği, her yaşlının bayram sofrasını gönlüne göre kurabildiği ve herkesin bayram sevincini birlikte idrak edebildiği yarınlar için hep birlikte çalışmak durumundayız."

Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü de kutlayan Özel, ülkenin güvenliği için görev yapan tüm güvenlik güçlerinin bayramını tebrik etti.

Özel, gazetecilerin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır." sözlerini hatırlatması üzerine şunları kaydetti: