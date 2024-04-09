Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Sollama yapan kamyonun çarptığı ATV'nin sürücüsü öldü

        MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, sürücüsünün sollama yaptığı kamyonun çarptığı ATV'nin 71 yaşındaki sürücüsü Emin Çoşkun hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 19:20 Güncelleme: 09.04.2024 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sollama yapan kamyonun çarptığı ATV'nin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, sürücüsünün sollama yaptığı kamyonun çarptığı ATV'nin 71 yaşındaki sürücüsü Emin Çoşkun hayatını kaybetti. 

        Kaza, saat 14.30 sıralarında Akhisar'dan Gölmarmara yönüne giden yol üzerindeki Kızlaralanı Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 45 P 5988 plakalı kamyon, önünde seyreden Emin Coşkun'un kullandığı 35 KD 5130 plakalı ATV'yi sollamak istedi. Kamyon, sollama sırasında önünde seyreden ATV'ye çarptı. ATV'nin sürücüsü Coşkun, çarpışmanın şiddetiyle yola savruldu. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Coşkun, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı
        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı
        Mezarlıklarda 'sahte hoca' denetimi
        Mezarlıklarda 'sahte hoca' denetimi
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Hamile kardeşini öldürdü! Kuzeni caniye yardım etti
        Hamile kardeşini öldürdü! Kuzeni caniye yardım etti
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Yıldız boşanma davası açtı! Kahreden son!
        Yıldız boşanma davası açtı! Kahreden son!
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Nüfusun 6 katı oldular! Belediye başkanından çağrı...
        Nüfusun 6 katı oldular! Belediye başkanından çağrı...
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Şeyda'yı defalarca bıçakladı! Görgü tanığı: Allah rızası için yapma!
        Şeyda'yı defalarca bıçakladı! Görgü tanığı: Allah rızası için yapma!
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        ODTÜ’lü astrofotoğrafçı, 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi
        ODTÜ’lü astrofotoğrafçı, 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkanı Özel, Hatay'da seçimin yenilenmesi taleplerinin reddedilm...
        CHP Genel Başkanı Özel, Hatay'da seçimin yenilenmesi taleplerinin reddedilm...
        Özgür Özel: Tam kanunsuzluk başvurumuzu bizzat yapacağım
        Özgür Özel: Tam kanunsuzluk başvurumuzu bizzat yapacağım
        Salihli'de 4 firari hükümlü yakalandı
        Salihli'de 4 firari hükümlü yakalandı
        Manisa'da uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
        Manisa'da uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
        Manisa FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
        Manisa FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
        Turgutlu'da Polis Haftası nedeniyle tören düzenlendi
        Turgutlu'da Polis Haftası nedeniyle tören düzenlendi