Manisa FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Levent Devrim yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, dünkü Teksüt Bandırmaspor maçında görev alan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer oyucular da ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı.

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