Manisa FK puana sevindi

1'inciLig'de Manisa Futbol Kulübü yeni teknik direktörü Levent Devrim ile çıktığı ilk maçta zorlu Bandırma deplasmanında son dakikada bulduğu golle bir puanı kurtardı. Müsabakanın 90+1'inci dakikasında John Mary ile 1 puanı alan siyah-beyazlılar küme düşme yolunda tam olarak rahatlayamadı. Takımıyla çıktığı ilk maçta puanla tanışan teknik direktör Levent Devrim, deplasmanlarda alınan puan ya da puanların değerli olduğunu, kalan 5 maçta gerekeni yapıp lige tutunacaklarını dile getirdi. Manisa FK, bu hafta evinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek.