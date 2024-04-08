Manisa FK puana sevindi
1'inciLig'de Manisa Futbol Kulübü yeni teknik direktörü Levent Devrim ile çıktığı ilk maçta zorlu Bandırma deplasmanında son dakikada bulduğu golle bir puanı kurtardı.
1'inciLig'de Manisa Futbol Kulübü yeni teknik direktörü Levent Devrim ile çıktığı ilk maçta zorlu Bandırma deplasmanında son dakikada bulduğu golle bir puanı kurtardı. Müsabakanın 90+1'inci dakikasında John Mary ile 1 puanı alan siyah-beyazlılar küme düşme yolunda tam olarak rahatlayamadı. Takımıyla çıktığı ilk maçta puanla tanışan teknik direktör Levent Devrim, deplasmanlarda alınan puan ya da puanların değerli olduğunu, kalan 5 maçta gerekeni yapıp lige tutunacaklarını dile getirdi. Manisa FK, bu hafta evinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.