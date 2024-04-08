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        Sarıgöl'de Polis Haftası nedeniyle tören düzenlendi

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 12:03 Güncelleme: 08.04.2024 - 12:03
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        Sarıgöl'de Polis Haftası nedeniyle tören düzenlendi
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        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlandı.

        Hükümet konağı önündeki törende İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Hakkı Korhan İnci, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlama programı İlçe Emniyet Müdürlüğü önü ve lokalinde devam etti.

        Kutlama programına Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz de katıldı.

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