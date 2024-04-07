Akhisarspor - Bornova 1877: 2-3
TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Akhisarspor, Ege derbisinde Play-Off barajındaki Bornova 1877'ye evinde öne geçtiği maçta mağlup oldu, son 3 haftaya amatöre düşme hattında girdi: 2-3.
TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Akhisarspor, Ege derbisinde Play-Off barajındaki Bornova 1877'ye evinde öne geçtiği maçta mağlup oldu, son 3 haftaya amatöre düşme hattında girdi: 2-3. Spor Toto Akhisar Stadı'nda ev sahibi 32 ve 40'ıncı dakikalarda Yusuf Kanal'la bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Konuk Bornova, 56 ve 71'inci dakikalarda Yasin ile 64'üncü dakikalarda Onur'un golleriyle galibiyete uzandı. Bu sonuçla son 5 maçta 4'üncü galibiyetini alan Bornova 1877 puanını 46 yaparak üçüncü sıradaki yerini korudu. Akhisarspor ise 19 puanla son 3 maç öncesi düşme potasında kaldı.
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