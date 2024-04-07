Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Akhisarspor - Bornova 1877: 2-3

        TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Akhisarspor, Ege derbisinde Play-Off barajındaki Bornova 1877'ye evinde öne geçtiği maçta mağlup oldu, son 3 haftaya amatöre düşme hattında girdi: 2-3.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 17:57 Güncelleme: 07.04.2024 - 17:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akhisarspor - Bornova 1877: 2-3
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Akhisarspor, Ege derbisinde Play-Off barajındaki Bornova 1877'ye evinde öne geçtiği maçta mağlup oldu, son 3 haftaya amatöre düşme hattında girdi: 2-3. Spor Toto Akhisar Stadı'nda ev sahibi 32 ve 40'ıncı dakikalarda Yusuf Kanal'la bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Konuk Bornova, 56 ve 71'inci dakikalarda Yasin ile 64'üncü dakikalarda Onur'un golleriyle galibiyete uzandı. Bu sonuçla son 5 maçta 4'üncü galibiyetini alan Bornova 1877 puanını 46 yaparak üçüncü sıradaki yerini korudu. Akhisarspor ise 19 puanla son 3 maç öncesi düşme potasında kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eyüpspor, Süper Lig'e yükseldi!
        Eyüpspor, Süper Lig'e yükseldi!
        TFF'den seçim kararı!
        TFF'den seçim kararı!
        Bağcılar'da film gibi soygun girişimi
        Bağcılar'da film gibi soygun girişimi
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü
        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü
        Real Madrid'e bir Türk daha!
        Real Madrid'e bir Türk daha!
        Galatasaraylı baba ve kıza saldıran şüpheliler yakalandı!
        Galatasaraylı baba ve kıza saldıran şüpheliler yakalandı!
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 6 ay geride kaldı
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 6 ay geride kaldı
        İkinci el merakı da onu kurtaramadı
        İkinci el merakı da onu kurtaramadı
        İlişki sırasında 5 aylık hamile kadını öldüren sanığın cezası belli oldu
        İlişki sırasında 5 aylık hamile kadını öldüren sanığın cezası belli oldu
        Oğlunu köpeklerden korumak isterken elleri ve kulağı parçalandı!
        Oğlunu köpeklerden korumak isterken elleri ve kulağı parçalandı!
        Cem Yılmaz açıkladı
        Cem Yılmaz açıkladı
        Demet Akbağ'ın sandığından çıkanlar
        Demet Akbağ'ın sandığından çıkanlar
        Doluluk yüzde 98'e ulaştı
        Doluluk yüzde 98'e ulaştı
        Correa iddiası!
        Correa iddiası!
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?

        Benzer Haberler

        Turgutluspor - Amasyaspor FK: 1-1
        Turgutluspor - Amasyaspor FK: 1-1
        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Darüşşafaka: 69-62
        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Darüşşafaka: 69-62
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Bayram öncesi tatil yolundaki şarj istasyonlarında yoğunluk yaşandı
        Bayram öncesi tatil yolundaki şarj istasyonlarında yoğunluk yaşandı
        Manisa Büyükşehir Belediyespor'un rakibi Darüşşafaka
        Manisa Büyükşehir Belediyespor'un rakibi Darüşşafaka
        Somaspor seriyi sürdürecek
        Somaspor seriyi sürdürecek