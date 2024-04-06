Somaspor seriyi sürdürecek
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Düzcespor ve 68 Aksaray Belediyespor maçlarını kazanan Somaspor, yarın deplasmanda Play-Off mücadelesi veren İskenderunspor'la karşılaşacak.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Düzcespor ve 68 Aksaray Belediyespor maçlarını kazanan Somaspor, yarın deplasmanda Play-Off mücadelesi veren İskenderunspor'la karşılaşacak. Kırıkhan İlçe Stadı'nda Sabit Selvi'nin görev alacağı maç saat 15.00'te başlayacak.
Somaspor'da kart cezalısı Cemil bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, İskenderunspor'u yenecek güçte olduklarını dile getirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.