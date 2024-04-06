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        Somaspor seriyi sürdürecek

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Düzcespor ve 68 Aksaray Belediyespor maçlarını kazanan Somaspor, yarın deplasmanda Play-Off mücadelesi veren İskenderunspor'la karşılaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 11:45 Güncelleme: 06.04.2024 - 11:45
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        Somaspor seriyi sürdürecek
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Düzcespor ve 68 Aksaray Belediyespor maçlarını kazanan Somaspor, yarın deplasmanda Play-Off mücadelesi veren İskenderunspor'la karşılaşacak. Kırıkhan İlçe Stadı'nda Sabit Selvi'nin görev alacağı maç saat 15.00'te başlayacak.

        Somaspor'da kart cezalısı Cemil bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, İskenderunspor'u yenecek güçte olduklarını dile getirdi.

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