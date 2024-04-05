Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın mazbatasını aldı

Emanete en iyi şekilde sahip çıkacağını belirten Akın, ilçeyi tüm vatandaşlarla birlikte yöneteceklerini ifade etti.

Çetin Akın, alanda toplanan vatandaşlara yaptığı konuşmada, Kadir Gecesi'nde mazbata alarak, Turgutlu halkına 5 yıl hizmet yapacak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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