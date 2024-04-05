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        Akhisar'da Avukatlar Günü kutlandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla kutlama düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 13:10 Güncelleme: 05.04.2024 - 13:10
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        Akhisar'da Avukatlar Günü kutlandı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla kutlama düzenlendi.

        Adliye Sarayındaki programda Manisa Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Meriç, avukatlığın tarihçesini anlattı.

        Yaşam, özgürlük, kişi olarak tanınma, mahremiyet, çocuk ve kadın hakları gibi tüm hakların yanında olduklarını belirten Meriç, mesleki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

        Programa katılan Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya da Avukatlar Gününü kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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