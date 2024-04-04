Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da halk buluşmasında konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde alınan neticenin kendilerine yeni sorumluluklar yüklediğini belirterek, "Bizi anlamayana sabırla yaklaşmaya, iktidarın kibrinden uzak durmaya ve iktidarın sorumluluğuyla bize umut bağlamış herkese sahip çıkmaya başlıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 21:15 Güncelleme: 04.04.2024 - 21:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da halk buluşmasında konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde alınan neticenin kendilerine yeni sorumluluklar yüklediğini belirterek, "Bizi anlamayana sabırla yaklaşmaya, iktidarın kibrinden uzak durmaya ve iktidarın sorumluluğuyla bize umut bağlamış herkese sahip çıkmaya başlıyoruz." dedi.

        Memleketi Manisa'ya gelen Özel, Büyükşehir Belediyesi binasının yanındaki alanda düzenlenen halk buluşmasına katıldı.

        Özel, parti otobüsü üzerinden yaptığı konuşmada, yerel seçimlerdeki desteği için Manisalılara teşekkür etti.

        Partinin genel başkanı olduktan sonra Manisa’ya geldiğinde AK Partililer ve MHP’lilerin de "Manisa'nın evladını destekleyeceğiz" dediklerini, buna o dönem inanamadığını dile getiren Özel, "Manisa'da sadece 7 sene önce sıfır belediyemiz vardı. Bugün 16 ilçede seçime girdik, 14 ilçede seçimleri kazandık, büyükşehirle birlikte 15 belediye aldık. Bu büyük onur için hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün Manisalılara yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

        CHP'nin 1977'den bu yana ilk kez birinci parti olduğunu belirten Özel, Avrupa'nın en büyük sosyal demokrat partisi olan CHP'nin aynı zamanda dünyanın en çok belediyeye sahip sosyal demokrat partisi konumuna ulaştığını belirtti.

        Bu başarının kendilerine yeni sorumluluklar yüklediğini ifade eden Özel, şöyle konuştu:

        "Milletimiz bize kredi açmıştır. Bu krediyi doğru kullanırsak bu ülkenin yönetimi de bize verilecektir. Bugünden sonra siyasetin nezaketine sahip çıkarak, rekabetin de en dik alasını göstererek yok sayılanı sahiplenmeye, kimsesizlerin kimsesi olmaya, gençlerin gitmeyi hayal ettikleri bir ülke değil geleceklerini hayal ettikleri bir ülke olmak için hep birlikte çalışacağız.

        Bizi anlamayana sabırla yaklaşmaya, iktidarın kibrinden uzak durmaya ve iktidarın sorumluluğuyla bize umut bağlamış herkese sahip çıkmaya başlıyoruz. Bugün yeni zaferler elde etmek zorunda olduğumuz cumhuriyetin ikinci yüzyılındaki ilk genel seçime giden 4. gündür. Hep birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini iktidar yapana kadar çalışmaya devam edeceğiz."

        Özel, konuşmasının ardından CHP’li 14 belediye başkanı ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in makamına çıktı.

        Halk buluşmasına CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, partinin İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve ilçe belediye başkanları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Biden, Netanyahu'yla telefonda görüştü
        Biden, Netanyahu'yla telefonda görüştü
        Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz
        Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz
        Hamas: İsrail'le müzakereler çıkmaza girdi
        Hamas: İsrail'le müzakereler çıkmaza girdi
        Maçta 1 gol var!
        Maçta 1 gol var!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        Borsaya yatırımcı ne zaman gelir?
        Borsaya yatırımcı ne zaman gelir?
        Suyu ayakta içince ne oluyor? Suyu oturarak içmenin faydaları neler?
        Suyu ayakta içince ne oluyor? Suyu oturarak içmenin faydaları neler?
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Alzheimer için ucuz ve hızlı teşhis
        Alzheimer için ucuz ve hızlı teşhis
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        Kişiliğimiz ömür boyu aynı mı kalır?
        Kişiliğimiz ömür boyu aynı mı kalır?
        Türkan Şoray cenazeye neden katılmadı?
        Türkan Şoray cenazeye neden katılmadı?
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        İlk bakışta ne gördünüz?
        İlk bakışta ne gördünüz?

        Benzer Haberler

        Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, mazbatasını aldı
        Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, mazbatasını aldı
        Manisa'da 100 kaçak tabanca ele giçirildi, 2 kişi tutuklandı
        Manisa'da 100 kaçak tabanca ele giçirildi, 2 kişi tutuklandı
        Manisa'da 100 tabancayla yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Manisa'da 100 tabancayla yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Yunusemre Belediye Başkanı seçilen Balaban, mazbatasını aldı
        Yunusemre Belediye Başkanı seçilen Balaban, mazbatasını aldı
        Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, mazbatasını aldı
        Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, mazbatasını aldı
        Yeniden seçilen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, mazbatasını aldı
        Yeniden seçilen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, mazbatasını aldı