CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da halk buluşmasında konuştu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde alınan neticenin kendilerine yeni sorumluluklar yüklediğini belirterek, "Bizi anlamayana sabırla yaklaşmaya, iktidarın kibrinden uzak durmaya ve iktidarın sorumluluğuyla bize umut bağlamış herkese sahip çıkmaya başlıyoruz." dedi.

Memleketi Manisa'ya gelen Özel, Büyükşehir Belediyesi binasının yanındaki alanda düzenlenen halk buluşmasına katıldı.

Özel, parti otobüsü üzerinden yaptığı konuşmada, yerel seçimlerdeki desteği için Manisalılara teşekkür etti.

Partinin genel başkanı olduktan sonra Manisa’ya geldiğinde AK Partililer ve MHP’lilerin de "Manisa'nın evladını destekleyeceğiz" dediklerini, buna o dönem inanamadığını dile getiren Özel, "Manisa'da sadece 7 sene önce sıfır belediyemiz vardı. Bugün 16 ilçede seçime girdik, 14 ilçede seçimleri kazandık, büyükşehirle birlikte 15 belediye aldık. Bu büyük onur için hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün Manisalılara yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

CHP'nin 1977'den bu yana ilk kez birinci parti olduğunu belirten Özel, Avrupa'nın en büyük sosyal demokrat partisi olan CHP'nin aynı zamanda dünyanın en çok belediyeye sahip sosyal demokrat partisi konumuna ulaştığını belirtti.