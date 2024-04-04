Manisa'da 100 tabancayla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir tırda yapılan aramada 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir tırda yapılan aramada 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'dan kente ruhsatsız tabanca getirileceği bilgisi üzerine operasyon başlattı.
Takibe alınan 2 tırı Turgutlu ilçesi girişinde durduran ekipler, yaptıkları aramada 100 ruhsatız tabanca ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen A.P ve S.C.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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