Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, mazbatasını aldı
CHP'den Salihli Belediye Başkanlığına seçilen Mazlum Nurlu, görevine başladı.
CHP'den Salihli Belediye Başkanlığına seçilen Mazlum Nurlu, görevine başladı.
Eşi İlgün Nurlu, partililer ve meclis üyeleriyle birlikte adliye hizmet binasındaki ilçe seçim kuruluna giden Nurlu, mazbatasını aldı.
Ardından belediyeye geçen Nurlu, görevi Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu'ndan devraldı.
Nurlu, kararlılıkla hizmet edeceğini söyledi.
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