Turgutluspor kendini yaktı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezon başından beri şampiyonluk yarışında amansız zirve takibini sürdüren Turgutluspor, 2 farklı öne geçtiği Eynesil Belediyespor deplasmanında harakiri yapıp liderin 4 puan gerisine düştü.

Giresun deplasmanında ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip ikinci yarıda kalesinde 4 gol birden görüp sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Son hafta ağırlayacağı lider Batman Petrolspor'un berabere kaldığı haftada puan farkını 1'e indirme fırsatını tepen Turgutluspor bitime kendisi için 3 maç kala büyük avantaj kaçırırken, ikinci sıradaki yerinden de oldu. Bay haftasına gelmeyen Turgutlu'dan 1 maç daha fazla oynama avantajına sahip olacak Elazığspor da kırmızı-siyahlılar gibi 46 puana ulaşırken, play-off'ta avantaj sağlayacak ikinci sırayı devraldı.