Turgutluspor kendini yaktı
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezon başından beri şampiyonluk yarışında amansız zirve takibini sürdüren Turgutluspor, 2 farklı öne geçtiği Eynesil Belediyespor deplasmanında harakiri yapıp liderin 4 puan gerisine düştü.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezon başından beri şampiyonluk yarışında amansız zirve takibini sürdüren Turgutluspor, 2 farklı öne geçtiği Eynesil Belediyespor deplasmanında harakiri yapıp liderin 4 puan gerisine düştü.
Giresun deplasmanında ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip ikinci yarıda kalesinde 4 gol birden görüp sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Son hafta ağırlayacağı lider Batman Petrolspor'un berabere kaldığı haftada puan farkını 1'e indirme fırsatını tepen Turgutluspor bitime kendisi için 3 maç kala büyük avantaj kaçırırken, ikinci sıradaki yerinden de oldu. Bay haftasına gelmeyen Turgutlu'dan 1 maç daha fazla oynama avantajına sahip olacak Elazığspor da kırmızı-siyahlılar gibi 46 puana ulaşırken, play-off'ta avantaj sağlayacak ikinci sırayı devraldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.