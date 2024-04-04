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        Turgutluspor kendini yaktı

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezon başından beri şampiyonluk yarışında amansız zirve takibini sürdüren Turgutluspor, 2 farklı öne geçtiği Eynesil Belediyespor deplasmanında harakiri yapıp liderin 4 puan gerisine düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 13:27 Güncelleme: 04.04.2024 - 13:30
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        Turgutluspor kendini yaktı
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezon başından beri şampiyonluk yarışında amansız zirve takibini sürdüren Turgutluspor, 2 farklı öne geçtiği Eynesil Belediyespor deplasmanında harakiri yapıp liderin 4 puan gerisine düştü.

        Giresun deplasmanında ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip ikinci yarıda kalesinde 4 gol birden görüp sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Son hafta ağırlayacağı lider Batman Petrolspor'un berabere kaldığı haftada puan farkını 1'e indirme fırsatını tepen Turgutluspor bitime kendisi için 3 maç kala büyük avantaj kaçırırken, ikinci sıradaki yerinden de oldu. Bay haftasına gelmeyen Turgutlu'dan 1 maç daha fazla oynama avantajına sahip olacak Elazığspor da kırmızı-siyahlılar gibi 46 puana ulaşırken, play-off'ta avantaj sağlayacak ikinci sırayı devraldı.

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