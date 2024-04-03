Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Yeniden Alaşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Öküzcüoğlu mazbatasını aldı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ikinci kez belediye başkanı seçilen Ahmet Öküzcüoğlu mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 19:06 Güncelleme: 03.04.2024 - 19:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeniden Alaşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Öküzcüoğlu mazbatasını aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ikinci kez belediye başkanı seçilen Ahmet Öküzcüoğlu mazbatasını aldı.

        İlçe Seçim Kurulunda mazbatasını aldıktan sonra belediye önüne geçen Öküzcüoğlu, burada yaptığı açıklamada, seçim çalışmalarına katkı koyan herkese teşekkür etti.

        Öküzcüoğlu, kendisine oy veren vermeyen herkesi kucaklayacağını belirterek, "Bu belediye herkesin belediyesi olacak. Bu belediyemiz güçlü olacak, yine hikayeler yazacağız. Haddini bilen, hakkını bilen başkan olacağım." dedi.

        Öküzcüoğlu'na Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı!
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı!
        EKK'dan enflasyon açıklaması
        EKK'dan enflasyon açıklaması
        Tahkim'den Oosterwolde ve İrfan Can kararı!
        Tahkim'den Oosterwolde ve İrfan Can kararı!
        Ankara'da sanayi sitesinde yangın
        Ankara'da sanayi sitesinde yangın
        Cansız bedeni derin dondurucuda çıkan Lina'nın ölümünde karar!
        Cansız bedeni derin dondurucuda çıkan Lina'nın ölümünde karar!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Almanya tatlı vatan
        Almanya tatlı vatan
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Diyarbakır'da ilk kez 'lahit' bulundu
        Diyarbakır'da ilk kez 'lahit' bulundu
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?

        Benzer Haberler

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, mazbatasını aldı
        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, mazbatasını aldı
        Manisa FK'de teknik direktör Mustafa Dalcı'nın yerine Levent Devrim getiril...
        Manisa FK'de teknik direktör Mustafa Dalcı'nın yerine Levent Devrim getiril...
        Manisa FK'da Levent Devrim dönemi
        Manisa FK'da Levent Devrim dönemi
        Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, mazbatasını aldı
        Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, mazbatasını aldı
        Manisa Barosu, Soma'da avukatın saldırıya uğramasına ilişkin açıklama yaptı
        Manisa Barosu, Soma'da avukatın saldırıya uğramasına ilişkin açıklama yaptı
        Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, görevine başladı
        Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, görevine başladı