Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da balkondan düşen kadın yaralandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çamaşır asarken balkondan düşüp yaralanan 73 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 15:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da balkondan düşen kadın yaralandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çamaşır asarken balkondan düşüp yaralanan 73 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

        Tunca Mahallesi 3007 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın birinci katında ikamet eden Nadide Y. (73), balkonda çamaşır asarken dengesini kaybederek beton zemine düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı kadın ambulansla Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den balistik mühimmat açıklaması
        MSB'den balistik mühimmat açıklaması
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        İş yerinde kanlı saldırı! Katil aranıyor!
        İş yerinde kanlı saldırı! Katil aranıyor!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı

        Benzer Haberler

        Takım arkadaşlarını koli bandıyla bağlayıp sirkeyle yıkadılar Gördes'te yeş...
        Takım arkadaşlarını koli bandıyla bağlayıp sirkeyle yıkadılar Gördes'te yeş...
        MHP'li Erkan Akçay: "Soma Termik Santrali bir an önce yeniden üretime başla...
        MHP'li Erkan Akçay: "Soma Termik Santrali bir an önce yeniden üretime başla...
        Salihli'nin karate yıldızları Türkiye dereceleriyle gururlandırdı
        Salihli'nin karate yıldızları Türkiye dereceleriyle gururlandırdı
        Manisa'nın simgesi 'Beyazfil' için çağrı
        Manisa'nın simgesi 'Beyazfil' için çağrı
        Çuval parasıyla kurulan miras, kitap ve sanatla yaşayacak Manisa'nın hafıza...
        Çuval parasıyla kurulan miras, kitap ve sanatla yaşayacak Manisa'nın hafıza...
        Yunusemre Meclisinden ortak tavır
        Yunusemre Meclisinden ortak tavır