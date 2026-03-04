Manisa'da balkondan düşen kadın yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çamaşır asarken balkondan düşüp yaralanan 73 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Tunca Mahallesi 3007 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın birinci katında ikamet eden Nadide Y. (73), balkonda çamaşır asarken dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

