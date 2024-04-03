Alaşehir Çeşneli Mahallesinde muhtarlık seçimi tekrarlanacak
Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Çeşneli Mahallesi'nde muhtarlık seçiminin yenilenmesine karar verildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Çeşneli Mahallesi'nde muhtarlık seçiminin yenilenmesine karar verildi.
3 adayın yarıştığı muhtarlık seçimde Cavit Kaya 128, Ali Avcı 127 ve Mehmet Akbulut 116 oy aldı. Seçimi 1 oyla kaybeden Ali Avcı'nın yaptığı itirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, bir kişinin iki sandıkta oy kullandığının tespit edilmesi üzerine seçimi iptal etti. Mahalledeki muhtarlık seçimi 2 Haziran Pazar günü yapılacak.
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