Manisa FK'da Levent Devrim dönemi

1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulamayan Manisa Futbol Kulübü, iç sahadaki Bodrum FK mağlubiyeti sonrası Mustafa Dalcı'yla yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine takımın eski çalıştırıcılarından Levent Devrim'i getirdi. Manisa FK'da önceki dönemlerde de teknik direktör ve sportif direktör olarak görev yapan Devrim yuvaya döndü. Başkan Mevlüt Aktan'ın katıldığı törenle Fikri Bayrıl Tesisleri'nde sözleşme imzalayan Levent Devrim, "Manisa Futbol Kulübü benim yuvam. Taraftarlarımızın yüreği ferah olsun. Burada çok güzel başarılar, çok güzel zamanlar geçirdik. Zor bir süreçten geçiyoruz ama bunun üstesinden gelecek güçteyiz. En kısa zamanda bunu sahaya da yansıtmak için çok çalışacağız. Yine güzel günler göreceğiz. Taraftarlarımızın yüreği ferah olsun. Manisa Futbol Kulübü en iyi yerlere çıkacaktır. Her şey çok güzel olacak bundan emin olsunlar" dedi.