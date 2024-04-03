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        Manisa FK'da Levent Devrim dönemi

        1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulamayan Manisa Futbol Kulübü, iç sahadaki Bodrum FK mağlubiyeti sonrası Mustafa Dalcı'yla yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine takımın eski çalıştırıcılarından Levent Devrim'i getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 17:49 Güncelleme: 03.04.2024 - 17:55
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        Manisa FK'da Levent Devrim dönemi
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        1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulamayan Manisa Futbol Kulübü, iç sahadaki Bodrum FK mağlubiyeti sonrası Mustafa Dalcı'yla yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine takımın eski çalıştırıcılarından Levent Devrim'i getirdi. Manisa FK'da önceki dönemlerde de teknik direktör ve sportif direktör olarak görev yapan Devrim yuvaya döndü. Başkan Mevlüt Aktan'ın katıldığı törenle Fikri Bayrıl Tesisleri'nde sözleşme imzalayan Levent Devrim, "Manisa Futbol Kulübü benim yuvam. Taraftarlarımızın yüreği ferah olsun. Burada çok güzel başarılar, çok güzel zamanlar geçirdik. Zor bir süreçten geçiyoruz ama bunun üstesinden gelecek güçteyiz. En kısa zamanda bunu sahaya da yansıtmak için çok çalışacağız. Yine güzel günler göreceğiz. Taraftarlarımızın yüreği ferah olsun. Manisa Futbol Kulübü en iyi yerlere çıkacaktır. Her şey çok güzel olacak bundan emin olsunlar" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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