Somaspor - Aksaray Belediyespor: 2-1

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 33'üncü hafta karşılaşmasında orta sıralarda yer alan iki takımın karşı karşıya geldiği 33'üncü hafta mücadelesinde Somaspor evinde Aksaray Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

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