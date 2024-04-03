Somaspor - Aksaray Belediyespor: 2-1
STAT: Soma AtatürkHAKEMLER: Ali Rıza Altunbakır, Şeyhmus Baysal, Nezihi AytarSOMASPOR: Muharrem Tunay - Mahmut, Mücahit, Kenan (Dk.
STAT: Soma Atatürk
HAKEMLER: Ali Rıza Altunbakır, Şeyhmus Baysal, Nezihi Aytar
SOMASPOR: Muharrem Tunay - Mahmut, Mücahit, Kenan (Dk. 90 Ceyhun), Cemil (Dk. 67 Arda), Kamil (Dk. 90 Mert), Yasin, Yunus Emre (Dk. 67 Oğuzhan), Burak Enes, Murat (Dk. 67 Hakan), Abdulkadir
AKSARAY BELEDİYESPOR: Emre - Yasin (Dk. 81 Üstün), Hakan, Emrah, Abdussamed (Dk. 78 Halil İbrahim), Recep (Dk. 30 Fatih), Doğan, Ali Kuçik, Cengiz, Ercan, Şener (Dk. 78 Uğur)
GOLLER: Dk. 53 (Pen) Kenan, Dk. 75 Oğuzhan (Somaspor) - Dk. 67 Fatih (Aksaray Belediyespor)
SARI KARTLAR: Cemil, Oğuzhan (Somaspor), Fatih, Emre (Aksaray Bld)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 33'üncü hafta karşılaşmasında orta sıralarda yer alan iki takımın karşı karşıya geldiği 33'üncü hafta mücadelesinde Somaspor evinde Aksaray Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.
İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Somaspor, 53'üncü dakikada Kenan'ın penaltı golüyle öne geçti. Konuk takım bu gole 67'nci dakikada Fatih'le yanıt verdi. Son sözü 75'inci dakikada Oğuzhan söyledi: 2-1.
Bu sonuçla üst üste 2'nci galibiyetini alan Somaspor 44 puana ulaşırken, Aksaray Belediyespor 39 puanda kaldı.
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