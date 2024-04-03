Manisa'da izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Sardes Antik Kenti çevresindeki Şeytantepesi mevkisinde, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.
Ekipler, dedektörle arama yaparak izinsiz kazı yapan N.A, M.T. ve H.A'yı suçüstü yakaladı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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