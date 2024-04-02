Manisa FK - Bodrum FK: 0-1
STAT: Manisa 19 MayısHAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin, Mehmet Dura, Arif DilmeçMANİSA FK: Erhan - Sertan, Graovac (Dk.
STAT: Manisa 19 Mayıs
HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin, Mehmet Dura, Arif Dilmeç
MANİSA FK: Erhan - Sertan, Graovac (Dk. 77 Diallo), Sinan, Muhammet Ensar, Alberk, Burak (Dk. 60 Topalli), Djokanovic (Dk. 83 Bekir), Rroca (Dk. 61 Ofkir), Oğuz, Lima
BODRUM FK: Souza - Üzeyir, Celustka, Ali, Cenk, Ahmet (Dk. 87 Erkan), Kenan (Dk. 64 Brazao), Mohammed, Samet, Burak (Dk. 90+1 Haqi Osman), Celal (Dk. 64 Gökdeniz)
GOL: Dk. 75 Brazao (Bodrum FK)
SARI KARTLAR: Djokanovic, Oğuz (Manisa FK)
1’inci Lig’in 28’inci haftasında Manisa FK sahasında Bodrumspor’a 1-0 yenildi.
39’uncu dakika Manisa FK’nın sol kanattan kullandığı kornerde, ceza sahasına ortaladığı top Lima’nın önünde kaldı. Lima’nın şutu savunmadan döndü.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
75’inci dakikada Brazao sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Muhammet Ensar’ı geçen Brazao, topu uzak köşeye gönderdi ve takımını öne geçirdi: 0-1.
Bodrum FK maçı 1-0 kazandı.
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