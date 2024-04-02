Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa FK - Bodrum FK: 0-1

        STAT: Manisa 19 MayısHAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin, Mehmet Dura, Arif DilmeçMANİSA FK: Erhan - Sertan, Graovac (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 22:58 Güncelleme: 02.04.2024 - 22:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa FK - Bodrum FK: 0-1
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT: Manisa 19 Mayıs

        HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin, Mehmet Dura, Arif Dilmeç

        MANİSA FK: Erhan - Sertan, Graovac (Dk. 77 Diallo), Sinan, Muhammet Ensar, Alberk, Burak (Dk. 60 Topalli), Djokanovic (Dk. 83 Bekir), Rroca (Dk. 61 Ofkir), Oğuz, Lima

        BODRUM FK: Souza - Üzeyir, Celustka, Ali, Cenk, Ahmet (Dk. 87 Erkan), Kenan (Dk. 64 Brazao), Mohammed, Samet, Burak (Dk. 90+1 Haqi Osman), Celal (Dk. 64 Gökdeniz)

        GOL: Dk. 75 Brazao (Bodrum FK)

        SARI KARTLAR: Djokanovic, Oğuz (Manisa FK)

        1’inci Lig’in 28’inci haftasında Manisa FK sahasında Bodrumspor’a 1-0 yenildi.

        39’uncu dakika Manisa FK’nın sol kanattan kullandığı kornerde, ceza sahasına ortaladığı top Lima’nın önünde kaldı. Lima’nın şutu savunmadan döndü.

        İlk yarı 0-0 sona erdi.

        75’inci dakikada Brazao sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Muhammet Ensar’ı geçen Brazao, topu uzak köşeye gönderdi ve takımını öne geçirdi: 0-1.

        Bodrum FK maçı 1-0 kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Okan Buruk tarihe geçti!
        Okan Buruk tarihe geçti!
        "Kirli ittifaklar, çıldırtan kararlar..."
        "Kirli ittifaklar, çıldırtan kararlar..."
        8 bin personel alınacak
        8 bin personel alınacak
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Biden ve Şi telefonda görüştü
        Biden ve Şi telefonda görüştü
        Galatasaray 12'den vurdu!
        Galatasaray 12'den vurdu!
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        "Her gece yatarken bizi düşün"
        "Her gece yatarken bizi düşün"
        O tekmeyi yemeseydi 'Bay Sinema' olamayacaktı
        O tekmeyi yemeseydi 'Bay Sinema' olamayacaktı
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Gazze'ye gönderilen yardımlar geri döndü
        Gazze'ye gönderilen yardımlar geri döndü
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        "Sinir bozucu!"
        "Sinir bozucu!"
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?

        Benzer Haberler

        Manisa FK-Bodrum FK maçının ardından
        Manisa FK-Bodrum FK maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Ferdi Zeyrek, seçim sonucunu d...
        Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Ferdi Zeyrek, seçim sonucunu d...
        İsmi oy pusulasına küçük harfle yazıldığı gerekçesiyle seçime itiraz etti
        İsmi oy pusulasına küçük harfle yazıldığı gerekçesiyle seçime itiraz etti
        Kırkağaç Belediyesinde devir teslim töreni düzenlendi
        Kırkağaç Belediyesinde devir teslim töreni düzenlendi
        Hafif ticari aracın TIR'a çarptığı kazada ölü sayısı 4'e çıktı
        Hafif ticari aracın TIR'a çarptığı kazada ölü sayısı 4'e çıktı