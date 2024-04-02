Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Ferdi Zeyrek, seçim sonucunu değerlendirdi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ferdi Zeyrek, "Öncelikle verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi.

Zeyrek, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kendisine destek veren Manisalılara teşekkür etti.

Seçim sonuçlarının çok yönlü değerlendirilebileceğini vurgulayan Zeyrek, Manisa'nın genel başkanları Özgür Özel'e sahip çıktığını dile getirdi.

Kendisini büyük sorumluluğun beklediğine işaret eden Zeyrek, şunları kaydetti:

"Öncelikle verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 74 yıllık bir hayaldi. Manisa'da yerelde iktidar özlemini gidermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Buradan bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçimden sonra belediye ve belediyeye bağlı idarelerin kasasından başka hesaplara yaklaşık 610 milyon lira transfer edilmesini istemiştir. Bu durumla ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Yangından mal kaçırırcasına bu ödemeyi yapma isteğinin neden olduğunu gerçekten anlayabilmiş değiliz. Yarın mazbatamızı alıp göreve geleceğiz. Sonra faturalarımızı açıp inceleriz, eğer gerçekten yapılması gereken bir ödemeyse tabi ki yaparız. Kimseyi mağdur etmeyiz."