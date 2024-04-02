Somaspor seri peşinde

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında deplasmanda Düzcespor'u 2-0 yenerek galibiyet özlemini dindiren Somaspor yarın evinde 68 Aksaray Belediyespor'la oynayacak. Soma Atatürk Stadı'nda Ali Rıza Altunbakır'ın yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür seri başlatacaklarını belirterek, "Play-Off potasıyla aramızda 8 puanlık fark var. Biz mücadelemizi sürdüreceğiz, sonuna kadar devam edeceğiz. O nedenle her maç bizim için çok önemli" dedi.