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        Somaspor seri peşinde

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında deplasmanda Düzcespor'u 2-0 yenerek galibiyet özlemini dindiren Somaspor yarın evinde 68 Aksaray Belediyespor'la oynayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 11:17 Güncelleme: 02.04.2024 - 11:17
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        Somaspor seri peşinde
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında deplasmanda Düzcespor'u 2-0 yenerek galibiyet özlemini dindiren Somaspor yarın evinde 68 Aksaray Belediyespor'la oynayacak. Soma Atatürk Stadı'nda Ali Rıza Altunbakır'ın yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür seri başlatacaklarını belirterek, "Play-Off potasıyla aramızda 8 puanlık fark var. Biz mücadelemizi sürdüreceğiz, sonuna kadar devam edeceğiz. O nedenle her maç bizim için çok önemli" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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