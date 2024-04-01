Manisa'da CHP'li Zeyrek başkan oldu; CHP 14, AK Parti 2, YRP 1 ilçede seçimi kazandı
MANİSA'da 1 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonculara göre Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ferdi Zeyrek oldu.
MANİSA'da 1 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonculara göre Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ferdi Zeyrek oldu. 14 ilçede CHP, 2 ilçede AK Parti, 1 ilçede ise Yeniden Refah Partisi seçimi önde tamamladı.
Manisa'da, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na CHP'nin adayı Ferdi Zeyrek seçildi. CHP 14, AK Parti 2, Yeniden Refah Partisi ise 1 ilçede seçimi önde tamamladı.
Şehzadeler'de CHP'li Gülşah Durbay, Yunusemre'de CHP'li Semih Balaban, Akhisar'da CHP'li Besim Dutlulu, Kırkağaç'ta CHP'li Üstün Dönmez, Soma'da CHP'li Sercan Okur, Gördes'te CHP'li İbrahim Büke, Köprübaşı'nda CHP'li Fatih Taşlı, Kula'da CHP'li Hikmet Dönmez, Sarıgöl'de CHP'li Tahsin Akdeniz, Alaşehir'de CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, Salihli'de CHP'li Mazlum Nurlu, Gölmarmara'da CHP'li Cem Aykan, Ahmetli'de CHP'li Fuat Mintaş, Turgutlu'da CHP'li Çetin Akın, Saruhanlı'da AK Parti’li Ekrem Cıllı, Demirci'de AK Parti’li Erhan Kara, Selendi'de Yeniden Refah Partili Murat Daban seçimin galibi oldu.
FERDİ ZEYREK KİMDİR
1977 yılında Manisa'da doğdu. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünü bitirdi. Evli, 3 kız çocuk babası. Manisa'da mimari projeler ve iç tasarım işleri yapan şirket kurdu, çeşitli platform, sivil toplum kuruluşları ve derneklerde görevlerde bulundu. Manisa Mimarlar Odası'nda 7 yıl boyunca önce yöneticilik, sonra başkanlık yaptı. Manisa Akademik Odalar Birliği’nde de görev aldı. Ayrıca 2012-2014 yılları arasında Manisaspor Yönetim Kurulu'na seçildi. Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Şehzadeler Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Üyeliği yaptı. Son olarak CHP Manisa İl Başkanı olarak görev yaptı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.