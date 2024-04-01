Manisa'da CHP'li Zeyrek başkan oldu; CHP 14, AK Parti 2, YRP 1 ilçede seçimi kazandı

MANİSA'da 1 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonculara göre Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ferdi Zeyrek oldu. 14 ilçede CHP, 2 ilçede AK Parti, 1 ilçede ise Yeniden Refah Partisi seçimi önde tamamladı.

Manisa'da, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na CHP'nin adayı Ferdi Zeyrek seçildi. CHP 14, AK Parti 2, Yeniden Refah Partisi ise 1 ilçede seçimi önde tamamladı.

Şehzadeler'de CHP'li Gülşah Durbay, Yunusemre'de CHP'li Semih Balaban, Akhisar'da CHP'li Besim Dutlulu, Kırkağaç'ta CHP'li Üstün Dönmez, Soma'da CHP'li Sercan Okur, Gördes'te CHP'li İbrahim Büke, Köprübaşı'nda CHP'li Fatih Taşlı, Kula'da CHP'li Hikmet Dönmez, Sarıgöl'de CHP'li Tahsin Akdeniz, Alaşehir'de CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, Salihli'de CHP'li Mazlum Nurlu, Gölmarmara'da CHP'li Cem Aykan, Ahmetli'de CHP'li Fuat Mintaş, Turgutlu'da CHP'li Çetin Akın, Saruhanlı'da AK Parti’li Ekrem Cıllı, Demirci'de AK Parti’li Erhan Kara, Selendi'de Yeniden Refah Partili Murat Daban seçimin galibi oldu.