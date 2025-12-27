Manisa'da bir kişi tartıştığı eşini bıçakla yaraladı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini bıçakla yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi 4419 Sokak'ta ikamet eden Cansu O. ile eşi M.O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında M.O, eşini göğüs altından bıçakladı.
Ağır yaralanan Cansu O, yakınlarının yardımıyla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Cansu O'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan M.O'nun yakalanması için Manisa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
