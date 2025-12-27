Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da bir kişi tartıştığı eşini bıçakla yaraladı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini bıçakla yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 18:15 Güncelleme: 27.12.2025 - 18:15
        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini bıçakla yaraladı.

        Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi 4419 Sokak'ta ikamet eden Cansu O. ile eşi M.O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olay sırasında M.O, eşini göğüs altından bıçakladı.

        Ağır yaralanan Cansu O, yakınlarının yardımıyla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Cansu O'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olayın ardından kaçan M.O'nun yakalanması için Manisa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

