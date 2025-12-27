Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da dağda mahsur kalan 3 avcı kurtarıldı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde dağlık alanda yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan 3 avcı kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 20:25 Güncelleme: 27.12.2025 - 20:25
        Manisa'da dağda mahsur kalan 3 avcı kurtarıldı
        Manisa'nın Demirci ilçesinde dağlık alanda yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan 3 avcı kurtarıldı.

        Avlanmak üzere ilçeye gelen Murat Yılmaz, İsmail Gelin ve Çağlar Gökkaya, 1530 rakımlı Hışırca Kaya mevkisinde kar yağışı altında yolda kaldı.

        Demirci Belediyesinden yardım talebinde bulunan avcılar, belediye arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kurtarılarak güvenli bölgeye alındı.

        Alaşehir ilçesinden geldiklerini belirten Murat Yılmaz, ilçe merkezine yaklaşık 45 kilometre mesafede kar yağışı altında mahsur kaldıklarını, sakinliklerini koruyarak araçta beklediklerini ifade etti.

        Yılmaz, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ile arama kurtarma ekiplerine özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

