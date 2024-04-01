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        Manisa'da hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, hafif ticari aracın sabun yüklü tıra arkadan çarptığı kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 20:20 Güncelleme: 01.04.2024 - 20:20
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        Manisa'da hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde, hafif ticari aracın sabun yüklü tıra arkadan çarptığı kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı.

        Nadi Çekin (68) yönetimindeki 45 AFN 092 plakalı hafif ticari araç, İzmir-Ankara E96 kara yolu Mersinli Mahallesi mevkisinde, M.A'nın ( 25) kullandığı 63 M 3704 plakalı sabun yüklü tıra arkadan çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yapılan kontrollerde hafif ticari aracın sürücüsü Nadi Çekin ile araçtaki Alime Çekin (65) ve Halime Yıldız Çekin'in (30) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Ağır yaralanan 3 yaşındaki Ardes Aras Çekin ise ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tırın sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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