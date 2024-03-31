Manisa'da yolcu treninin çarptığı kadın öldü

Kaza, saat 15.30 sıralarında Salihli ilçesi Aksoy Mahallesi Menderes Hemzemin Geçidi'nde meydana geldi. Raylardan yolun karşısına geçmeye çalışan Gönül Göçmen'e, Salihli'den Alaşehir yönüne giden yolcu treni çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Göçmen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, makinist polise ifade verdi.

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