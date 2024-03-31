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        Manisa'da oyunu kullanan bir kişi kalp krizi sonucu öldü

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde oyunu kullanan 73 yaşındaki Hasan Çay, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 14:06 Güncelleme: 31.03.2024 - 14:06
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        Manisa'da oyunu kullanan bir kişi kalp krizi sonucu öldü
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde oyunu kullanan 73 yaşındaki Hasan Çay, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulunda kurulan 1087 numaralı sandıkta oyunu kullanan Hasan Çay, sınıfta fenalaştı. Çay, sandalyeden düşünce sandık görevlileri müdahale etti.

        Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Çay, kurtarılamadı.

        Görgü tanığı Cafer Saban, "Hasan Çay oyunu kullandı ardından imzasını da attı. Rahatsızlandığını söyleyip sandalyeye oturdu. Sonra 'Cafer' diye benim ismimi söyleyerek düştü. Hemen ambulans çağırdık." diye konuştu.

        Hasan Çay'ın yeğeni Mustafa Çay ise oy vermek için amcasıyla aynı okula gittiğini ifade ederek, "Ayrı sandıklarda kullandık, sonra ben eve döndüm. Rahatsızlandığını öğrenince hastaneye geldik. Çok üzgünüz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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