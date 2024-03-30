CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da şehir turu attı

Özel, otobüs üzerinden Mustafa Kemal Paşa Caddesi, 8 Eylül Caddesi, İzmir Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nde kendisi bekleyen vatandaşları selamladı, adayları için destek istedi.

Turgutlu Caddesi'nde partililerle buluşan Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek, Yunusemre Belediye Başkan adayı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkan adayı Gülşah Durbay, Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen ve İl Başkanı İlksen Özalpler ile birlikte üstü açık otobüsle şehir turu attı.

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