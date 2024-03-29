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        Manisa'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 5 kişiye umut oldu

        Manisa'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları, 5 kişiye nakledilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 17:33 Güncelleme: 29.03.2024 - 17:49
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        Manisa'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 5 kişiye umut oldu
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        Manisa'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları, 5 kişiye nakledilecek.

        Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre beyin ölüm gerçekleşen bir hastanın ailesiyle yapılan görüşme sonunda organlarının bağışlanmasına karar verildi.

        Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Prof. Dr. Gönül Tezcan Keleş başkanlığındaki heyet tarafından çıkarılan kalp, sağ ve sol böbrek, karaciğer ve kornealar, İstanbul ve İzmir'de nakil bekleyen hastalara gönderildi.

        Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, organ nakli konusunda ailelerin duyarlı olmasının önemine işaret etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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