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        Manisa'da antik kentte dedektörle arama yapan kişi gözaltına alındı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde Sardes Antik Kenti içinde dedektörle arama yaparken suçüstü yakalanan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 12:46 Güncelleme: 29.03.2024 - 12:46
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        Manisa'da antik kentte dedektörle arama yapan kişi gözaltına alındı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde Sardes Antik Kenti içinde dedektörle arama yaparken suçüstü yakalanan kişi gözaltına alındı.

        Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sardes Antik Kenti içindeki Kale Tapınağı mevkisinde 1 kişinin dedektörle arama yaptığını tespit etti.

        Gözaltına alınan M.Ö'nün (61) üstü ve ikametinde yapılan aramalarda, 144 sikke ile 8 tarihi obje ele geçirildi. Bölgede bulunan dedektöre el konuldu.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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