Manisa'da antik kentte dedektörle arama yapan kişi gözaltına alındı
Manisa'nın Salihli ilçesinde Sardes Antik Kenti içinde dedektörle arama yaparken suçüstü yakalanan kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde Sardes Antik Kenti içinde dedektörle arama yaparken suçüstü yakalanan kişi gözaltına alındı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sardes Antik Kenti içindeki Kale Tapınağı mevkisinde 1 kişinin dedektörle arama yaptığını tespit etti.
Gözaltına alınan M.Ö'nün (61) üstü ve ikametinde yapılan aramalarda, 144 sikke ile 8 tarihi obje ele geçirildi. Bölgede bulunan dedektöre el konuldu.
Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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