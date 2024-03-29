Manisa'da antik kentte dedektörle arama yapan kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınan M.Ö'nün (61) üstü ve ikametinde yapılan aramalarda, 144 sikke ile 8 tarihi obje ele geçirildi. Bölgede bulunan dedektöre el konuldu.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sardes Antik Kenti içindeki Kale Tapınağı mevkisinde 1 kişinin dedektörle arama yaptığını tespit etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.