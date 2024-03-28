Salihli'de uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen 2 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen 2 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Manisa İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasalan Mahallesi'nde şüphe üzerine E.A. (30) ve N.B'yi (29) durdurdu.
Ekipler, üzerlerinde 198 uyuşturucu hap ele geçirdiği şüphelileri gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.