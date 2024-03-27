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        Manisa'da 'sahte avukat' operasyonu: 5 tutuklama

        MANİSA'da kendilerini avukat olarak tanıtıp, bir vatandaşı farklı tarihlerde toplam 500 bin TL dolandıran 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 22:46 Güncelleme: 27.03.2024 - 22:50
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        Manisa'da 'sahte avukat' operasyonu: 5 tutuklama
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        MANİSA'da kendilerini avukat olarak tanıtıp, bir vatandaşı farklı tarihlerde toplam 500 bin TL dolandıran 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Manisa'da; S.B. (34) isimli vatandaştan, farklı tarihlerde kendilerini avukat olarak tanıtan kişiler tarafından araç alım satımı bahanesiyle para istendi. S.B., kendisinden istenilen parayı avukat sandığı kişilere vermek için farklı tarihlerde bankadan kredi çekti. Toplamda yaklaşık 500 bin TL'lik kredi çeken ve sahte avukatlara teslim eden S.B., daha sonra dolandırıldığını fark ederek polise başvurdu. İhbar üzerine çalışma başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, D.İ. (33), E.S. (38), Ö.B. (36), Ö.A. (27) ve S.A. (21) isimli şüphelileri tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından bugün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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