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        Manisa'da kaçak makaron operasyonu gerçekleştirildi

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 1 milyon 350 bin lira değerinde makaron ve tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 23:03 Güncelleme: 26.03.2024 - 23:03
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        Manisa'da kaçak makaron operasyonu gerçekleştirildi
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 1 milyon 350 bin lira değerinde makaron ve tütün ele geçirildi.

        Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri A.B. ve B.B'ye ait iş yerine operasyon gerçekleştirdi.

        Yapılan aramada 233 bin 600 boş makaron, 151 bin 837 dolu makaron, 345 kilogram kıyılmış sarmalık tütün, 35 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

        Yapılan incelemelerde piyasa değeri 1 milyon 350 lira olduğu belirlenen malzemelere el konuldu.

        Ayrıca suçta kullanıldığı tespit edilen bir otomobil, yediemin otoparkına çekildi.

        İki şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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