Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da kahvehanede tabancayla vurulan kişi öldü

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, kahvehanede çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 13:08 Güncelleme: 25.03.2024 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da kahvehanede tabancayla vurulan kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, kahvehanede çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Hacıishak Mahallesi'ndeki kahvehanede, M.Ö. (34) ile aralarında alacak meselesi olduğu iddia edilen Olcay Güler (34) arasında kavga çıktı.

        Kavganın büyümesi üzerine M.Ö. tabancayla Güler'e ateş açtı. Yaralanan Güler, kaldırıldığı Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hastane yolunda can verdi
        Hastane yolunda can verdi
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        Adliyede yakalanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı!
        Adliyede yakalanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı!
        Yeni doğan bebeğini ölüme terk etti! İfadesi vicdanları yaraladı
        Yeni doğan bebeğini ölüme terk etti! İfadesi vicdanları yaraladı
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Türkiye'ye geliyor
        Türkiye'ye geliyor
        DASK'ın yarısını devlet karşılamalı
        DASK'ın yarısını devlet karşılamalı
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Dünyada fiyatı düşüyor, Türkiye'de artıyor
        Dünyada fiyatı düşüyor, Türkiye'de artıyor
        Macron, Netanyahu'yu uyardı
        Macron, Netanyahu'yu uyardı
        Kartlı ödemeler enflasyonu ikiye katladı
        Kartlı ödemeler enflasyonu ikiye katladı
        Hesaplar planlara uymadı
        Hesaplar planlara uymadı
        Jasmin Paris dünyanın 'delice' yarışlarından birini tamamlayan ilk kadın oldu
        Jasmin Paris dünyanın 'delice' yarışlarından birini tamamlayan ilk kadın oldu
        Ghezzal çark etti!
        Ghezzal çark etti!
        ABD'nin Ay'a giden uzay aracı "temelli uykuya daldı"
        ABD'nin Ay'a giden uzay aracı "temelli uykuya daldı"
        Entübe edildi
        Entübe edildi

        Benzer Haberler

        Turgutluspor hata yapmadı
        Turgutluspor hata yapmadı
        Salihli'de tahliye havuzuna düşen köpek kurtarıldı
        Salihli'de tahliye havuzuna düşen köpek kurtarıldı
        Salihli'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
        Salihli'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
        Somaspor'un galibiyet hasreti bitti
        Somaspor'un galibiyet hasreti bitti
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Anadolu Efes: 76-81
        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Anadolu Efes: 76-81