Manisa'da kahvehanede tabancayla vurulan kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Hacıishak Mahallesi'ndeki kahvehanede, M.Ö. (34) ile aralarında alacak meselesi olduğu iddia edilen Olcay Güler (34) arasında kavga çıktı.

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