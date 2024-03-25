Salihli'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
Manisa'nın Salihli ilçesinde, üst aramasına bonzai ele geçirilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, üst aramasına bonzai ele geçirilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıbektaşlı Mahallesinde durumunda şüphelendikleri A.A'nın (27) üzerinde arama yaptı.
Aramada 3,7 gram bonzai ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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