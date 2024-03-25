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        Salihli'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, üst aramasına bonzai ele geçirilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 11:41 Güncelleme: 25.03.2024 - 11:41
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        Salihli'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde, üst aramasına bonzai ele geçirilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıbektaşlı Mahallesinde durumunda şüphelendikleri A.A'nın (27) üzerinde arama yaptı.

        Aramada 3,7 gram bonzai ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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