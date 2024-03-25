Somaspor'un galibiyet hasreti bitti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Düzcespor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Somaspor'un galibiyet hasreti sona erdi.

Son olarak evinde Etimesgut Belediyespor'u yenen ancak daha sonra oynadığı 8 maçta da 3 puan alamayan siyah-beyazlılar, Düzce deplasmanında rahatladı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, önemli bir galibiyet aldıklarını vurguladı. Takımın yeniden moral depoladığını ifade eden Basatemür, "Bundan sonra 6 maçımız var. Play-off yolunda geriye düşsek de 8 puanlık farkı kapatmak için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz" dedi.

Bu hafta evinde 68 Aksaray Belediyespor'la karşılaşacak Ege ekibi İskenderunspor (D), Uşakspor, Belediye Derincespor (D), Amed Sportif ve Karaman FK (D) maçlarıyla sezonu tamamlayacak.