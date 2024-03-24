Manisa'da 53 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, "çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına sebebiyet verme", "vergi usul kanununa muhalefet", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 53 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.G'nin (45) bulunduğu adresi belirledi.

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