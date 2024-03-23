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        Davutoğlu, Manisa'da

        GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçim çalışması kapsamında geldiği Manisa'da, şehir turu atıp, partisinin Manisa Büyükşehir Belediye başkan adayı Selçuk Özdağ için destek istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 18:43 Güncelleme: 23.03.2024 - 18:45
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        Davutoğlu, Manisa'da
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        GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçim çalışması kapsamında geldiği Manisa'da, şehir turu atıp, partisinin Manisa Büyükşehir Belediye başkan adayı Selçuk Özdağ için destek istedi.

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Manisa'ya geldi. Seçim otobüsüyle şehir turu yaparak, vatandaşları selamlayan Davutoğlu, Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camii'nde kıldığı ikindi namazı ardından kuyumcu esnafını ziyaret etti. Davutoğlu, esnaflardan partisinin Manisa Büyükşehir Belediye başkan adayı Selçuk Özdağ için destek istedi.

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