Akhisarspor - Sivas Dört Eyül: 2-2

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Akhisarspor evinde sonuncu sıradaki Sivas Dört Eylül takımıyla 2-2 berabere kaldı.

Maça hızlı başlayan Sivas temsilcisi henüz 2'nci dakikada Mustafa'nın golüyle öne geçti: 0-1. Akhisarspor kazandığı penaltıyı 42'nci dakikada Bora ile gole çevirdi: 1-1. Mustafa, 56'ncı dakikada bir kez daha sahneye çıkarak Sivas ekibini öne geçirdi: 1-2. Akhisarspor'da Bora 68'inci dakikada kırmızı kart gördü. Akhisarspor, 88'de Tunahın'ın golüyle yenilgiden kurtuldu. Ege temsilcisinde Yiğit Efe, 90+6'ncı dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atılırken ve ev sahibi maçı 9 kişi tamamladı. Akhisarspor bu sonuçla 19 puana yükseldi. Sivas ekibi ise puanını 16 yaptı.