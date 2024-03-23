Turgutlu'da Orman Haftası kapsamında fidan dağıtımı

Etkinlikte protokol üyeleri tarafından 10 bin adet badem, defne, fıstık çamı, ceviz ve servi fidanı vatandaşlara dağıtıldı.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda yapılan fidan dağıtım törenine Kaymakam Selami Kapankaya, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı ve Orman Bölge Şefi Nuri İzanlı katıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Dünya Orman Haftası kapsamında Turgutlu Orman Bölge Şefliği tarafından 10 bin adet fidan dağıtıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.